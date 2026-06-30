$!Cierran glorieta ‘La Canasta’ ante posibles festejos mundialistas en Culiacán

Autoridades de seguridad pública y vialidad restringieron la circulación vehicular en las inmediaciones de la glorieta Cuauhtémoc, o “La Canasta”, ante posibles festejos de aficionados por la Copa Mundial de Futbol.
Esto, por el encuentro que disputan las selecciones de México y Ecuador en los dieciseisavos de final de la justa mundialista.
La #SSPSinaloa informa que, de manera preventiva, se restringió la vialidad vehicular en las inmediaciones de la glorieta a Cuauhtémoc, también conocida como “La Canasta”, en la colonia Centro Sinaloa, a fin de que, en caso de registrarse concentración de personas con motivo de...— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1)
July 1, 2026
La #SSPSinaloa informa que, de manera preventiva, se restringió la vialidad vehicular en las inmediaciones de la glorieta a Cuauhtémoc, también conocida como “La Canasta”, en la colonia Centro Sinaloa, a fin de que, en caso de registrarse concentración de personas con motivo de...
“A fin de que, en caso de registrarse concentración de personas con motivo de los resultados del partido de futbol México–Ecuador de este martes 30 de junio de 2026, los festejos se lleven a cabo con seguridad”, compartió la dependencia.
“Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad, tanto en este como en cualquier otro sitio al que decidan desplazarse”.