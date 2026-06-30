$!Cierran glorieta ‘La Canasta’ ante posibles festejos mundialistas en Culiacán

Autoridades de seguridad pública y vialidad restringieron la circulación vehicular en las inmediaciones de la glorieta Cuauhtémoc, o “La Canasta”, ante posibles festejos de aficionados por la Copa Mundial de Futbol.

Esto, por el encuentro que disputan las selecciones de México y Ecuador en los dieciseisavos de final de la justa mundialista.