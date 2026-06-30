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Cierran glorieta ‘La Canasta’ ante posibles festejos mundialistas en Culiacán

Esto, por el encuentro que disputan las selecciones de México y Ecuador en los dieciseisavos de final de la justa mundialista
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
30/06/2026 20:30
30/06/2026 20:30

Autoridades de seguridad pública y vialidad restringieron la circulación vehicular en las inmediaciones de la glorieta Cuauhtémoc, o “La Canasta”, ante posibles festejos de aficionados por la Copa Mundial de Futbol.

Esto, por el encuentro que disputan las selecciones de México y Ecuador en los dieciseisavos de final de la justa mundialista.

$!Cierran glorieta ‘La Canasta’ ante posibles festejos mundialistas en Culiacán

“A fin de que, en caso de registrarse concentración de personas con motivo de los resultados del partido de futbol México–Ecuador de este martes 30 de junio de 2026, los festejos se lleven a cabo con seguridad”, compartió la dependencia.

“Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad, tanto en este como en cualquier otro sitio al que decidan desplazarse”.

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