Cierran jornada violenta con 12 robos de vehículos y 6 muertos

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó una jornada de violencia en Sinaloa este jueves 19 de febrero, que dejó como saldo oficial seis personas sin vida, 12 denuncias por robo de vehículos y tres casos de privación de la libertad personal.

De acuerdo con el informe diario de hechos delictivos del ente investigador, se iniciaron seis carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso. En el municipio de Culiacán, los hallazgos se registraron en la sindicatura de Culiacancito, así como en las colonias Los Laureles, Chapultepec, Infonavit Humaya y Loma de Rodriguera, y en el municipio de Navolato, una persona fue localizada sin vida en la colonia Tierra y Libertad, perteneciente a la sindicatura de Villa Juárez.

Por otra parte, las autoridades informaron sobre la localización de restos óseos en las inmediaciones del poblado El Moral, en el municipio de Mazatlán.

En materia de delitos contra el patrimonio, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro recibió doce denuncias formales por el despojo de unidades.

Respecto a las agresiones contra la libertad de las personas, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró tres denuncias en la Región Centro por el delito de privación de la libertad personal, sumando estos casos a la estadística de la jornada.