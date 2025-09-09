Seguridad
Accidente

Cierran la autopista Mazatlán-Culiacán por incendio de tráiler en Elota; cuatro horas después, es reabierta

La maxipista se encontraba cerrada en ambos sentidos hasta que tras las operaciones permitieron reanudar la circulación
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/09/2025 06:42
09/09/2025 06:42

La autopista Mazatlán-Culiacán se encuentra cerrada a la circulación debido al incendio de un tráiler a la altura de Elota.

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente ocurre en el kilómetro 89+100 con dirección al norte.

La cuenta oficial de la Maxipista advirtió sobre el cierre de la vialidad en ambos sentidos y sugiere a los usuarios buscar vías alternas.

Y Protección Civil de Mazatlán informó sobre el cierre de la vialidad debido al incendio de un tráiler, lo que obligó por precaución a suspender el tráfico vial en ambos sentidos.

Informó que cuerpos de auxilio se encuentran trabajando en el lugar y se deben extremar precauciones por el incidente.

Y también, pide a los usuarios buscar rutas alternas en lo que se resuelve el incidente.

Después de las 10:00 horas y cuatro horas después, se permitió reanudar la circulación en la zona del accidente.

#Accidente
#Incendio
#Tráiler
#Autopista
#Mazatlán-Culiacán
