$!Cierran la autopista Mazatlán-Culiacán por incendio de tráiler en Elota; cuatro horas después, es reabierta

La autopista Mazatlán-Culiacán se encuentra cerrada a la circulación debido al incendio de un tráiler a la altura de Elota.
De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente ocurre en el kilómetro 89+100 con dirección al norte.
La cuenta oficial de la Maxipista advirtió sobre el cierre de la vialidad en ambos sentidos y sugiere a los usuarios buscar vías alternas.
Y Protección Civil de Mazatlán informó sobre el cierre de la vialidad debido al incendio de un tráiler, lo que obligó por precaución a suspender el tráfico vial en ambos sentidos.
Informó que cuerpos de auxilio se encuentran trabajando en el lugar y se deben extremar precauciones por el incidente.
Y también, pide a los usuarios buscar rutas alternas en lo que se resuelve el incidente.
Después de las 10:00 horas y cuatro horas después, se permitió reanudar la circulación en la zona del accidente.