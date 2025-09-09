$!Cierran la autopista Mazatlán-Culiacán por incendio de tráiler en Elota; cuatro horas después, es reabierta

La autopista Mazatlán-Culiacán se encuentra cerrada a la circulación debido al incendio de un tráiler a la altura de Elota.

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente ocurre en el kilómetro 89+100 con dirección al norte.

La cuenta oficial de la Maxipista advirtió sobre el cierre de la vialidad en ambos sentidos y sugiere a los usuarios buscar vías alternas.