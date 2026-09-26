$!Cierran playas de Mazatlán a bañistas ante incremento del oleaje

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático, informa a la sociedad que, debido a los efectos de tormenta que se presentan en las costas del Pacífico sinaloense, el oleaje se ha incrementado, generando posibles riesgos para los bañistas, por lo que se ha procedido a restringir el acceso al mar.
A través de un comunicado. Gustavo Espinoza, comandante del Cuerpo de Salvavidas, informó que, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo entre visitantes y locales, el personal a su mando se mantendrá en alerta permanente en las diferentes áreas de playa y, de ser necesario, solicitará el retiro de las personas que se encuentren en zonas de riesgo.
Como parte de las acciones preventivas, los elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático delimitarán los accesos e instalarán banderas rojas en las áreas catalogadas como peligrosas, por lo que se exhorta a la población a respetar las indicaciones del personal salvavidas y evitar ingresar al mar mientras prevalezcan estas condiciones.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reitera el llamado a la sociedad a actuar con responsabilidad, mantenerse atenta a las recomendaciones de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil. Ante cualquier situación de emergencia, se encuentran disponibles los números de emergencia para que las autoridades puedan actuar en consecuencia de inmediato.