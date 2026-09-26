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Oleaje

Cierran playas de Mazatlán a bañistas ante incremento del oleaje

El Escuadrón de Salvamento Acuático mantiene vigilancia permanente y colocará banderas rojas en zonas consideradas de mayor riesgo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/09/2026 11:23
26/09/2026 11:23

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático, informa a la sociedad que, debido a los efectos de tormenta que se presentan en las costas del Pacífico sinaloense, el oleaje se ha incrementado, generando posibles riesgos para los bañistas, por lo que se ha procedido a restringir el acceso al mar.

A través de un comunicado. Gustavo Espinoza, comandante del Cuerpo de Salvavidas, informó que, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo entre visitantes y locales, el personal a su mando se mantendrá en alerta permanente en las diferentes áreas de playa y, de ser necesario, solicitará el retiro de las personas que se encuentren en zonas de riesgo.

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Como parte de las acciones preventivas, los elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático delimitarán los accesos e instalarán banderas rojas en las áreas catalogadas como peligrosas, por lo que se exhorta a la población a respetar las indicaciones del personal salvavidas y evitar ingresar al mar mientras prevalezcan estas condiciones.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reitera el llamado a la sociedad a actuar con responsabilidad, mantenerse atenta a las recomendaciones de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil. Ante cualquier situación de emergencia, se encuentran disponibles los números de emergencia para que las autoridades puedan actuar en consecuencia de inmediato.

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