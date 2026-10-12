Seguridad
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Alerta marítima

Cierran puertos de Sinaloa y el Pacífico mexicano por el huracán Simón

La medida preventiva busca resguardar la seguridad de la navegación y las actividades marítimas frente a las condiciones climatológicas adversas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
12/10/2026 11:42
12/10/2026 11:42

La Secretaría de Marina (Semar) anunció el cierre de puertos del Pacífico mexicano para embarcaciones mayores y menores, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas generadas por el huracán Simón, categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

La restricción comprende puertos de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Michoacán, con el objetivo de proteger la vida de los navegantes y prevenir incidentes derivados de los fuertes vientos y el oleaje.

Para las embarcaciones mayores, el cierre aplica en San Blas, Nayarit, y Puerto Vallarta, Jalisco.

En el caso de las embarcaciones menores, la medida incluye Topolobampo y Teacapán, en Sinaloa; San Blas, La Cruz de Huanacaxtle, Nuevo Vallarta y Chacala, en Nayarit; Puerto Vallarta y Barra de Navidad, en Jalisco, así como Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

La Semar mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y exhortó a la población a consultar los canales oficiales y acatar las restricciones para evitar situaciones de riesgo.

Asimismo, pidió extremar precauciones en actividades de navegación, portuarias, turísticas, deportivas, pesqueras, ribereñas y de playa, con el propósito de salvaguardar la integridad de la población ante el paso del fenómeno meteorológico.

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