Cierran puertos de Sinaloa y el Pacífico mexicano por el huracán Simón

La Secretaría de Marina (Semar) anunció el cierre de puertos del Pacífico mexicano para embarcaciones mayores y menores, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas generadas por el huracán Simón, categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

La restricción comprende puertos de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Michoacán, con el objetivo de proteger la vida de los navegantes y prevenir incidentes derivados de los fuertes vientos y el oleaje.

Para las embarcaciones mayores, el cierre aplica en San Blas, Nayarit, y Puerto Vallarta, Jalisco.

En el caso de las embarcaciones menores, la medida incluye Topolobampo y Teacapán, en Sinaloa; San Blas, La Cruz de Huanacaxtle, Nuevo Vallarta y Chacala, en Nayarit; Puerto Vallarta y Barra de Navidad, en Jalisco, así como Lázaro Cárdenas, en Michoacán.