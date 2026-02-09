$!Cierran tramo de playa en Mazatlán por presencia de cocodrilo

Protección Civil Municipal cerró un tramo de una playa al norte de Mazatlán debido a la presencia de un cocodrilo.

En un aviso, la dependencia local señaló que se trata de una medida preventiva ante la presencia de esa especie.

“Se mantiene un cierre temporal en un tramo de playas de Cerritos, entre Hotel Riu y Playa Brujas, ante la presencia de un cocodrilo en la zona”, indicó.