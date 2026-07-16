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Vialidades

Cierran un carril en túnel de Federalismo hacia Avenida Bravo en Culiacán por falla en camión urbano

Autoridades exhortan a disminuir la velocidad al circular por dicha zona, o de ser posible, tomar vías alternativas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
16/07/2026 16:28
16/07/2026 16:28

La tarde de este jueves un camión del transporte público urbano de Culiacán presentó una falla mecánica y quedó varado en el túnel que conecta la avenida Federalismo con la avenida Nicolás Bravo, cerca del Centro de la ciudad.

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Debido a ello, elementos de la Unidad de Tránsito Municipal brindaron apoyo al conductor, cerraron un carril y guían la circulación vehicular en el sitio.

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"Se recomienda atender las indicaciones de los agentes, reducir la velocidad y, de ser posible, utilizar rutas alternas en tanto se restablece la circulación”, exhortó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.

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