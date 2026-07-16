$!Cierran un carril en túnel de Federalismo hacia Avenida Bravo en Culiacán por falla en camión urbano

La tarde de este jueves un camión del transporte público urbano de Culiacán presentó una falla mecánica y quedó varado en el túnel que conecta la avenida Federalismo con la avenida Nicolás Bravo, cerca del Centro de la ciudad.

Debido a ello, elementos de la Unidad de Tránsito Municipal brindaron apoyo al conductor, cerraron un carril y guían la circulación vehicular en el sitio.