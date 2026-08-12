$!Cierran vialidad en zona hotelera de Mazatlán por derrame de gasolina de un vehículo

MAZATLÁN._ Un accidente vehicular que dejó derrame de gasolina, obligó a cerrar la circulación vial por unos momentos en la avenida Camarón Sábalo, a la altura del hotel El Cid, en la zona hotelera de Mazatlán.

El accidente registrado este miércoles 12 de agosto dejó solo daños materiales, no hubo personas lesionadas.

Elementos de Bomberos Mazatlán, de la Estación Central acudieron a controlar el derrame de gasolina.