$!Cierran vialidad en zona hotelera de Mazatlán por derrame de gasolina de un vehículo

MAZATLÁN._ Un accidente vehicular que dejó derrame de gasolina, obligó a cerrar la circulación vial por unos momentos en la avenida Camarón Sábalo, a la altura del hotel El Cid, en la zona hotelera de Mazatlán.
El accidente registrado este miércoles 12 de agosto dejó solo daños materiales, no hubo personas lesionadas.
Elementos de Bomberos Mazatlán, de la Estación Central acudieron a controlar el derrame de gasolina.
A través de un comunicado, Bomberos Mazatlán informó que al llegar, de inmediato, sus elementos realizaron las acciones necesarias para controlar la situación y mantener segura la escena. Fue necesario detener momentáneamente el tráfico mientras se controlaba la fuga y se contenía el derrame.
Como medida preventiva, se colocó una línea de manguera para mantener condiciones de seguridad durante la atención de la emergencia.
Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.