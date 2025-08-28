$!Cierre temporal del bulevar José Limón por trabajos de JAPAC en Culiacán

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) informó sobre el cierre temporal del bulevar José Limón y la Glorieta al Norte, a causa de trabajos emergentes realizados por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC).

El cierre comprende el tramo que va desde la lateral norte de los bulevares Francisco I. Madero y Gabriel Leyva, hasta la calle Bravo, y tendrá una duración aproximada de tres horas, de acuerdo con las autoridades.