$!Cierre temporal del bulevar José Limón por trabajos de JAPAC en Culiacán

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) informó sobre el cierre temporal del bulevar José Limón y la Glorieta al Norte, a causa de trabajos emergentes realizados por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC).
El cierre comprende el tramo que va desde la lateral norte de los bulevares Francisco I. Madero y Gabriel Leyva, hasta la calle Bravo, y tendrá una duración aproximada de tres horas, de acuerdo con las autoridades.
Ante la situación, se prevé una alta carga vehicular en la zona, por lo que elementos de Vialidad se encuentran desplegados para brindar apoyo, orientar a los conductores y garantizar la seguridad de peatones.
Como vías alternas, la SSPyTM recomienda a los automovilistas tomar la calle Nicolás Bravo para ingresar al Malecón y posteriormente utilizar la rampa hacia el puente Almada al norte.
La dependencia exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones.