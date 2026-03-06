Seguridad
|
Alerta vial

Cierre total en la Culiacán-Mazatlán por volcadura de pipa con gasolina

Una pipa cargada con combustible volcó este viernes en el kilómetro 5 de la carretera libre, a la altura de El Chilillo; autoridades mantienen cerrada la vialidad en ambos sentidos por seguridad
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
06/03/2026 10:18
06/03/2026 10:18

CULIACÁN._ Un accidente vial registrado la mañana de este viernes mantiene interrumpida la circulación en la carretera libre Culiacán-Mazatlán, luego de que una pipa cargada con gasolina volcara a la altura del kilómetro 5, cerca del acceso a la localidad de El Chilillo, municipio de Mazatlán.

El incidente movilizó a diversos cuerpos de auxilio, quienes implementaron protocolos de seguridad ante el riesgo que representa el manejo de combustible. Personal de Protección Civil, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional División Caminos, arribó al sitio para coordinar las maniobras de retiro de la pesada unidad.

Debido a la naturaleza de la carga y para prevenir riesgos mayores a los automovilistas, la vialidad permanece bloqueada en ambos sentidos. Integrantes del Grupo Interinstitucional de seguridad resguardan el perímetro, mientras el flujo vehicular está siendo desviado hacia la autopista de peaje.

$!Cierre total en la Culiacán-Mazatlán por volcadura de pipa con gasolina

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las causas que originaron la pérdida de control del vehículo, centrándose las labores en el control del área y el trasvase del hidrocarburo para liberar la ruta.

#Culiacán
#Mazatlán
#Accidentes viales
#Sinaloa
#Carreteras de Sinaloa
#Cierre Vial
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube