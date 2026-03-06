$!Cierre total en la Culiacán-Mazatlán por volcadura de pipa con gasolina

CULIACÁN._ Un accidente vial registrado la mañana de este viernes mantiene interrumpida la circulación en la carretera libre Culiacán-Mazatlán, luego de que una pipa cargada con gasolina volcara a la altura del kilómetro 5, cerca del acceso a la localidad de El Chilillo, municipio de Mazatlán.
El incidente movilizó a diversos cuerpos de auxilio, quienes implementaron protocolos de seguridad ante el riesgo que representa el manejo de combustible. Personal de Protección Civil, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional División Caminos, arribó al sitio para coordinar las maniobras de retiro de la pesada unidad.
Debido a la naturaleza de la carga y para prevenir riesgos mayores a los automovilistas, la vialidad permanece bloqueada en ambos sentidos. Integrantes del Grupo Interinstitucional de seguridad resguardan el perímetro, mientras el flujo vehicular está siendo desviado hacia la autopista de peaje.
Hasta el momento, las autoridades no han detallado las causas que originaron la pérdida de control del vehículo, centrándose las labores en el control del área y el trasvase del hidrocarburo para liberar la ruta.