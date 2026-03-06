$!Cierre total en la Culiacán-Mazatlán por volcadura de pipa con gasolina

CULIACÁN._ Un accidente vial registrado la mañana de este viernes mantiene interrumpida la circulación en la carretera libre Culiacán-Mazatlán, luego de que una pipa cargada con gasolina volcara a la altura del kilómetro 5, cerca del acceso a la localidad de El Chilillo, municipio de Mazatlán.

El incidente movilizó a diversos cuerpos de auxilio, quienes implementaron protocolos de seguridad ante el riesgo que representa el manejo de combustible. Personal de Protección Civil, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional División Caminos, arribó al sitio para coordinar las maniobras de retiro de la pesada unidad.