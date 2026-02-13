Cinco homicidios y nueve robos de vehículo marcan la jornada del 12 de febrero en Sinaloa

CULIACÁN. _La jornada del jueves 12 de febrero cerró con cinco personas sin vida y nueve denuncias por robo de vehículo, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE).
Según el recuento institucional, en Culiacán una persona fue localizada en el libramiento Benito Juárez y otra en la colonia Rivera de Tamazula, identificada como Adán Mizael, de 20 años, quien se desempeñaba como chofer de una plataforma digital.
En el municipio de Elota, otra víctima fue localizada sobre la autopista Mazatlán–Culiacán. En Mazatlán, dos personas fueron encontradas sin vida en el residencial Real del Valle.
No obstante, el ente investigador no incluyó en su estadística diaria el homicidio de Tadeo, de 50 años y de oficio pepenador, quien fue atacado a balazos a las 23:30 horas en el fraccionamiento Rincón del Real, al norte de Culiacán.
En cuanto al robo de vehículo, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro reportó nueve denuncias formales durante la jornada.
Por su parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas informó que en la Región Centro no se registraron denuncias por el delito de Privación de la Libertad Personal.
El balance acumulado del 9 de septiembre de 2024 al 12 de febrero de 2026 asciende a 2 mil 815 homicidios dolosos, 3 mil 302 personas privadas de la libertad y 9 mil 659 vehículos robados en la entidad.