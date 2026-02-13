Cinco homicidios y nueve robos de vehículo marcan la jornada del 12 de febrero en Sinaloa

CULIACÁN. _La jornada del jueves 12 de febrero cerró con cinco personas sin vida y nueve denuncias por robo de vehículo, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE).

Según el recuento institucional, en Culiacán una persona fue localizada en el libramiento Benito Juárez y otra en la colonia Rivera de Tamazula, identificada como Adán Mizael, de 20 años, quien se desempeñaba como chofer de una plataforma digital.

En el municipio de Elota, otra víctima fue localizada sobre la autopista Mazatlán–Culiacán. En Mazatlán, dos personas fueron encontradas sin vida en el residencial Real del Valle.