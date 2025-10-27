$!Circula en redes sociales un vídeo del ataque a disparos en contra de una vivienda en Los Mochis

LOS MOCHIS._ En redes sociales circula un vídeo en el cual muestra el preciso momento en el que un hombre con vestimentas negras disparó un arma de fuego en repetidas ocasiones contra la fachada de la vivienda del fraccionamiento Los Naranjos, al oriente de la ciudad de Los Mochis.

El ataque se registró alrededor de las 06:30 horas, en una vivienda marcada con el número 2089, el cual se ubica en la intercepción de las calles Mariano Escobedo y Naranjo en el fraccionamiento antes mencionado.