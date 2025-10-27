Seguridad
Circula en redes sociales un vídeo del ataque a disparos en contra de una vivienda en Los Mochis

El hecho, ocurrido en el fraccionamiento Los Naranjos, quedó grabado y arroja detalles sobre algunos datos para los investigadores
Noé Ruiz |
27/10/2025 22:01
LOS MOCHIS._ En redes sociales circula un vídeo en el cual muestra el preciso momento en el que un hombre con vestimentas negras disparó un arma de fuego en repetidas ocasiones contra la fachada de la vivienda del fraccionamiento Los Naranjos, al oriente de la ciudad de Los Mochis.

El ataque se registró alrededor de las 06:30 horas, en una vivienda marcada con el número 2089, el cual se ubica en la intercepción de las calles Mariano Escobedo y Naranjo en el fraccionamiento antes mencionado.

El agresor realizó detonaciones en repetidas ocasiones para posteriormente salir corriendo, y después aparentemente se sube a un vehículo el cual lo esperaba para huir del lugar.

Elementos de la Fiscalía General del Estado, informaron de manera extraoficial que se encuentran trabajando en la identificación del agresor, aunque no se preciso el motivo del ataque contra la vivienda.

