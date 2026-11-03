Circulaba a exceso de velocidad y armado; lo detienen en Higuera de Zaragoza, Ahome

AHOME. _ Un hombre originario de la capital del estado fue arrestado la mañana de este martes 3 de noviembre por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Ahome, luego de ser sorprendido conduciendo a alta velocidad y en posesión de un arma de fuego sin la licencia correspondiente.

El detenido fue identificado como José Luis “N”, con domicilio en la ciudad de Culiacán, quien se desplazaba a bordo de un automóvil Chrysler 300, color blanco.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades preventivas, los agentes adscritos al Grupo de Operaciones Tácticas Especiales Rural (GOTER) realizaban recorridos de vigilancia cuando observaron el vehículo desplazándose a velocidad inmoderada a la altura del ejido San Isidro, perteneciente a la sindicatura de Higuera de Zaragoza.

Ante la infracción al reglamento de tránsito, los efectivos le marcaron el alto mediante señales audibles y visibles. El conductor acató la indicación y detuvo la marcha metros más adelante.

Durante el abordaje inicial y la entrevista de rutina, los policías detectaron un bulto sospechoso a la altura de la cintura del automovilista. Al aplicarle una revisión preventiva, le localizaron una pistola calibre .38 con su respectivo cargador desabastecido.

Trascendió además de manera extraoficial que el sujeto presentaba aparentes síntomas de ebriedad, condición que habrá de confirmarse mediante los dictámenes médicos correspondientes durante la integración de la carpeta de investigación.

Al no presentar la documentación legal para la portación del arma, los elementos procedieron al aseguramiento del individuo y de la unidad motriz.

José Luis “N”, junto con la evidencia recolectada, fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en la delegación regional, donde se determinará su situación jurídica por el delito de portación ilegal de arma de fuego.