Circulaba con placas sobrepuestas y lo arrestan en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal detuvieron a un hombre que circulaba en una motocicleta con placas que correspondían a otra unidad, durante un operativo preventivo en el fraccionamiento La Estancia II, en Culiacán.

El hecho se registró sobre el bulevar Las Torres, donde policías municipales detectaron a un conductor que no portaba casco de seguridad y que además llevaba a un acompañante en la misma condición, por lo que le marcaron el alto para realizar una revisión.

Al verificar la información de la motocicleta, los agentes confirmaron que las placas no coincidían con los datos de la unidad, por lo que fue asegurado el civil identificado como Omar “N”, de 20 años de edad.

El joven fue puesto a disposición de la autoridad competente junto con la motocicleta, para que se determine su situación jurídica.