CULIACÁN._ Un joven de 22 años fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de robo de vehículo equiparado, en la modalidad de posesión de una unidad robada, luego de ser detenido en la localidad de El Higueral, en el municipio de Eldorado.

La Fiscalía General del Estado informó que el imputado, identificado como Edgar Francisco “N”, fue detenido el pasado 10 de noviembre por agentes de la Policía de Investigación, adscritos a la Inspección General Especializada en la Investigación de Robo de Vehículo de la Región Centro.

De acuerdo con la información oficial, los agentes realizaban recorridos de búsqueda de vehículos con reporte de robo cuando detectaron un Toyota que circulaba sin placas de circulación.

Al revisar los números de identificación de la unidad, los investigadores confirmaron que contaba con reporte de robo desde el 20 de octubre de 2026.

Durante la audiencia inicial, el Juez calificó como legal la detención, mientras que el Ministerio Público formuló imputación y obtuvo la vinculación a proceso del joven.

Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.