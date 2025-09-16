Civil abatido en enfrentamiento con la Marina estaba en campamento del crimen organizado en Navolato

NAVOLATO. _ El civil abatido tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fue localizado sin vida dentro de un presunto campamento del crimen organizado, en el poblado de Las Trancas, cerca de la carretera que conecta Otameto con El Potrero de Sataya, en el municipio de Navolato, Sinaloa.

El operativo se registró la mañana de este martes cerca de la carretera estatal que conecta a las comunidades de Otameto y El Potrero de Sataya. Al arribar al sitio, personal de la Marina confirmó que el hombre, presuntamente joven, ya no contaba con signos vitales.

Según los primeros reportes, el enfrentamiento ocurrió en la calle Paul Moreno, a unos metros de la citada vialidad. El cuerpo fue hallado al interior de un improvisado campamento, utilizado presuntamente por integrantes de un grupo criminal que operaba en la zona.