Civil herido tras enfrentamiento contra militares en Rosario, murió en un hospital

La tarde de ayer, miércoles 15 de abril, se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército Mexicano en el entronque a la comunidad de Chilillos, perteneciente al municipio de Rosario.

MAZATLÁN. _ Un civil que habría sido ingresado con heridas de arma de fuego al Hospital Rural del IMSS Bienestar de Villa Unión murió luego de ser intervenido por personal médico.

De acuerdo con información preliminar, los hechos habrían ocurrido sobre la carretera Mazatlán–Tepic, en el tramo entre Otates y El Rosario, donde una persona resultó lesionada por arma de fuego.

Por el clima de tensión tras el enfrentamiento, trascendió que elementos de la Policía Estatal trasladaron al herido a bordo de una patrulla hasta el Hospital Rural del IMSS Bienestar de Villa Unión para que recibiera atención médica; sin embargo, horas más tarde, personal de Trabajo Social del nosocomio informó de su muerte.

El fallecido fue identificado como Manuel “N” y su cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense después de las diligencias de ley.