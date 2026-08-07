$!Civil quedó herido tras enfrentamiento con Marina en Coyotitán, San Ignacio; no fue abatido

Al arribar al sitio, los elementos navales presuntamente fueron recibidos a disparos por sujetos armados, lo que provocó un intercambio de fuego en la zona.

De acuerdo con información preliminar, elementos de la Semar realizaban un operativo en un inmueble señalado como una presunta casa de seguridad, ubicado en las inmediaciones del crucero de Piaxtla, en la zona del arco de entrada a Coyotitán.

SAN IGNACIO._ Un civil herido es el saldo del enfrentamiento armado registrado la mañana de este viernes entre elementos de la Secretaría de Marina y civiles armados en la sindicatura de Coyotitán, San Ignacio.

En un primer momento, se informó que uno de los civiles armados había sido abatido durante la confrontación; sin embargo, posteriormente se confirmó que se trataba de un hombre lesionado.

El civil fue identificado como Roberto “N”, de 39 años de edad, quien presentó una herida de bala a la altura del cuello. Debido a la gravedad de la lesión, elementos de la Semar le brindaron auxilio y lo trasladaron a un hospital de Mazatlán para recibir atención médica.

En las inmediaciones del inmueble intervenido quedaron esparcidos varios casquillos percutidos de distintos calibres, como indicios del intercambio de disparos registrado en el lugar.

Luego del enfrentamiento, elementos de la Secretaría de Marina mantuvieron un despliegue operativo en Coyotitán y realizaron recorridos por distintas calles de la sindicatura, como medida preventiva de de seguridad en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre lo ocurrido ni han detallado si durante el operativo hubo personas detenidas o algún tipo de aseguramiento.