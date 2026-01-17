$!Civiles agreden al Ejército en Concordia; militares detienen a 4 y aseguran 2 vehículos ‘monstruos’ tras tiroteo

Personal del Ejército Mexicano detuvo a cuatro civiles armados y aseguró dos vehículos blindados conocidos como “monstruos”, tras una agresión que derivó en enfrentamiento en la zona rural del municipio de Concordia.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) describió que los militares realizaban patrullajes de vigilancia en el poblado El Roble, cuando los atacaron tripulantes de dos camionetas blindadas.

En un primer tiroteo, los efectivos castrenses repelieron el ataque y detuvieron a cuatro presuntos agresores, a quienes les aseguraron tres armas largas, 18 cargadores, cartuchos y uno de los carros “monstruos”.