$!Civiles armados asesinan a joven y a su perro en Aguaruto

Un joven identificado como Jesús Ángel, de 24 años y dedicado al trabajo jornalero, fue asesinado a balazos tras un ataque armado registrado la tarde de este viernes 28 de noviembre, en las inmediaciones del panteón de la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.
El incidente se reportó alrededor de las 12:00 horas, entre las calles Luis Donaldo Colosio Murrieta y De la Paz. De acuerdo con los primeros informes, civiles armados habrían intentado privarlo de la libertad. Durante la agresión, los atacantes también mataron a su mascota, que habría intentado defenderlo.
Tras el ataque inicial, la víctima intentó huir, pero fue alcanzada y atacada nuevamente en el cruce con la calle Orquídeas, donde perdió la vida debido a los múltiples disparos.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y aseguraron el área donde quedó el cuerpo. Más tarde, agentes investigadores y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la autopsia de ley.