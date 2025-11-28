$!Civiles armados asesinan a joven y a su perro en Aguaruto

Un joven identificado como Jesús Ángel, de 24 años y dedicado al trabajo jornalero, fue asesinado a balazos tras un ataque armado registrado la tarde de este viernes 28 de noviembre, en las inmediaciones del panteón de la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.

El incidente se reportó alrededor de las 12:00 horas, entre las calles Luis Donaldo Colosio Murrieta y De la Paz. De acuerdo con los primeros informes, civiles armados habrían intentado privarlo de la libertad. Durante la agresión, los atacantes también mataron a su mascota, que habría intentado defenderlo.