$!Civiles armados despojan vehículo a mujer y abandonan auto con reporte de robo en Culiacán

Un grupo de civiles armados despojó de su vehículo a una mujer h dejaron abandonado otro con reporte de robo, en el sector Infonavit Humaya, al norte de Culiacán.

Los hechos se denunciaron alrededor de las 11:30 horas de este 20 de noviembre, sobre la avenida Obrero Mundial, en el cruce con la calle Héroe de Nacozari.

La víctima fue una mujer adulta, quien transitaba en un automóvil Kia color gris oscuro modelo 2018.