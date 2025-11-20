$!Civiles armados despojan vehículo a mujer y abandonan auto con reporte de robo en Culiacán

Un grupo de civiles armados despojó de su vehículo a una mujer h dejaron abandonado otro con reporte de robo, en el sector Infonavit Humaya, al norte de Culiacán.
Los hechos se denunciaron alrededor de las 11:30 horas de este 20 de noviembre, sobre la avenida Obrero Mundial, en el cruce con la calle Héroe de Nacozari.
La víctima fue una mujer adulta, quien transitaba en un automóvil Kia color gris oscuro modelo 2018.
Al llegar al cruce de la avenida, un comando armado atravesó un Audio A3 color blanco de modelo reciente, el cual cuenta con reporte de robo, y despojaron a la mujer de su unidad.
El lugar fue acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y luego policías de investigación de la Unidad Especializada en Robo de Vehículo de la Fiscalía General del Estado (FGE), continuaron con las diligencias correspondientes.