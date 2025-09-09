Civiles armados irrumpen en El Limón de los Ramos, Culiacán

CULIACÁN._ La madrugada de este martes 9 de septiembre, habitantes de la comisaría de El Limón de los Ramos, al norte de Culiacán, fueron despertados por detonaciones de arma de fuego y el reporte de civiles armados que presuntamente vandalizaron e incendiaron varias propiedades de la zona.

De acuerdo con llamadas recibidas en el número de emergencias 911, sujetos que se desplazaban en varias camionetas particulares habrían disparado contra viviendas y prendido fuego a un rancho en la comunidad.

Los primeros reportes se generaron minutos antes de las 4:00 horas, cuando vecinos de la colonia Tierra Blanca, en la sindicatura de Culiacancito, informaron sobre disparos en distintos puntos. Poco después, también se notificaron detonaciones en El Limón de los Ramos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al lugar, pero no localizaron vehículos ni casas con impactos de bala; únicamente un rancho abandonado con daños.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre los hechos.