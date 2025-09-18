$!Civiles armados vandalizan e incendian vivienda en Culiacán

CULIACÁN. _ Un grupo de civiles armados vandalizó e incendió una vivienda la mañana de este jueves 18 de septiembre en la colonia Colinas de San Miguel, al norte de la ciudad. El hecho provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Cerro de Monte Largo, entre Cerro de la Silla e Ignacio Aldama.