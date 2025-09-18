$!Civiles armados vandalizan e incendian vivienda en Culiacán

CULIACÁN. _ Un grupo de civiles armados vandalizó e incendió una vivienda la mañana de este jueves 18 de septiembre en la colonia Colinas de San Miguel, al norte de la ciudad. El hecho provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.
El ataque ocurrió alrededor de las 7:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Cerro de Monte Largo, entre Cerro de la Silla e Ignacio Aldama.
Vecinos alertaron a las autoridades tras observar una densa columna de humo negro que se elevaba desde el inmueble. Al llegar al sitio, cuerpos de rescate confirmaron que el fuego se había originado tras un ataque directo por parte de un comando armado, el cual además de prender fuego al lugar, realizó actos de vandalismo y presuntamente efectuó disparos dentro de la propiedad.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán acudieron al llamado de emergencia y lograron sofocar las llamas con el apoyo de una pipa y equipo especializado. Tras revisar el inmueble, se confirmó que no había personas en el interior al momento del siniestro, por lo que no se reportaron víctimas ni personas intoxicadas.
En respuesta al ataque, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegaron un operativo en la zona. La calle fue acordonada con cinta de precaución para permitir las diligencias correspondientes.