$!Civiles disparan contra domicilio habitado por una familia en el fraccionamiento Urbivilla del Prado, en Culiacán

Un domicilio con sus ocupantes dentro fue atacado a balazos la noche de este domingo 30 de noviembre en el fraccionamiento Urbivilla del Prado, al norte de Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 18:30 horas, luego de que vecinos del sector denunciaron haber escuchado fuertes y prolongadas detonaciones de arma de fuego.

Ante ello, elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano desplegaron un operativo por la zona, encontrando entonces el inmueble baleado sobre la avenida Amapa, en el cruce con la calle Secuoya.

En el lugar, el personal de seguridad observó que el inmueble presentó múltiples impactos en la puerta y las paredes de la fachada, además de que los balazos destruyeron una ventana y llegaron a impactar hacia el interior del inmueble.