Civiles intentan incendiar taquería en colonia Tierra Blanca, en Culiacán

Civiles desconocidos intentaron incendiar una taquería durante la mañana de este sábado en la colonia Tierra Blanca, al norte de Culiacán.

Según reportes preliminares, cerca de las 10:30 horas un grupo de personas desconocidas llegaron al establecimiento, rociaron combustible en la zona del estacionamiento y prendieron fuego.

Empleados del lugar salieron para ponerse a salvo y pedir apoyo, mientras que personas que estaban en las cercanías utilizaron un extintor para sofocar las llamas.

El siniestro no dejó daños de consideración a las instalaciones y utensilios del inmueble, ni se reportaron personas afectadas directamente.

Minutos después arribaron elementos de la Guardia Nacional y Protección Civil para brindar apoyo y asegurar el área.

Luego de estos hechos, se reportó que los responsables huyeron por las calles de la colonia Tierra Blanca, sin que hasta el momento se tenga información sobre detenciones.