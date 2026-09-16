$!Clausuran autoridades bar en el Centro de Culiacán

Autoridades del Ayuntamiento de Culiacán colocaron sellos de suspensión de actividades en un reconocido bar, ubicado en el Centro de Culiacán.
El negocio señalado es “El Guayabo”, localizado en el cruce de las calles Francisco Villa y Vicente Riva Palacio, el cual fue cerrado por las instituciones este miércoles.
Hasta el momento, la coordinación municipal de Protección Civil, área encargada del cierre, no ha informado el motivo que llevó a esta medida.
Anteriormente, este establecimiento fue clausurado por el Gobierno del Estado en diciembre de 2022, luego de que circuló un video en redes sociales, donde unas mujeres exhibieron su torso desnudo, en medio del partido de cuartos de final de la Copa Mundial de Futbol Qatar 2022, Argentina contra Países Bajos.