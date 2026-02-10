Clausuran tienda en Los Mochis tras muerte de madre e hijo: investigan negligencia por monóxido

AHOME._ Autoridades de Protección Civil y de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss) procedieron a la clausura temporal de la tienda de conveniencia en el Ejido México, donde una mujer y su hijo menor de edad fallecieron por intoxicación.

La pérdida de vida de Lucía Berenice “N”, de 51 años, y el menor Tadeo Alexandre “N”, de 11 años, cuyos cuerpos fueron localizados la mañana de este martes 10 de febrero al interior del establecimiento, ha generado conmoción en la comunidad. El inmueble, ubicado en la intersección de la calle Sinaloa y la carretera Los Mochis-Ahome, permanece bajo resguardo oficial mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizan las diligencias para esclarecer el hecho.

En la fachada del local se colocaron sellos de “Suspensión Temporal” bajo el acta 0126. Esta medida cautelar seguirá vigente mientras el Ministerio Público integra la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades sobre el deceso de ambas personas.