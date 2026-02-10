Clausuran tienda en Los Mochis tras muerte de madre e hijo: investigan negligencia por monóxido

AHOME._ Autoridades de Protección Civil y de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss) procedieron a la clausura temporal de la tienda de conveniencia en el Ejido México, donde una mujer y su hijo menor de edad fallecieron por intoxicación.
La pérdida de vida de Lucía Berenice “N”, de 51 años, y el menor Tadeo Alexandre “N”, de 11 años, cuyos cuerpos fueron localizados la mañana de este martes 10 de febrero al interior del establecimiento, ha generado conmoción en la comunidad. El inmueble, ubicado en la intersección de la calle Sinaloa y la carretera Los Mochis-Ahome, permanece bajo resguardo oficial mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizan las diligencias para esclarecer el hecho.
En la fachada del local se colocaron sellos de “Suspensión Temporal” bajo el acta 0126. Esta medida cautelar seguirá vigente mientras el Ministerio Público integra la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades sobre el deceso de ambas personas.
Reportes preliminares de Protección Civil estatal indican que el incidente se perfila como una inhalación accidental de monóxido de carbono. La acumulación del gas tóxico se originó presuntamente por el encendido de un generador de electricidad a base de combustible al interior del local, el cual carecía de la ventilación necesaria para disipar las emisiones.
La investigación de la Fiscalía se centrará en determinar las causas de la falla eléctrica que motivó el uso del equipo y si el establecimiento contaba con los permisos de operación nocturna, así como detectores de gas o protocolos de emergencia para el uso de maquinaria de combustión en espacios cerrados. El área continúa acordonada hasta que la autoridad judicial determine si existió negligencia en las medidas de seguridad industrial del comercio.