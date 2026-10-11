Seguridad

Clavadista se lanza desde la Sánchez Taboada y desaparece en el mar en Mazatlán

Juan se tiró un clavado la noche del sábado, sin embargo, al parecer el fuerte oleaje le impidió salir del mar. Rescatistas activaron el Protocolo de Búsqueda y Rescate
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/10/2026 01:00
11/10/2026 01:00

MAZATLÁN._ Un clavadista desapareció entre las embravecidas olas que golpean la zona rocosa de la Glorieta Sánchez Taboada durante la noche del sábado.

El reporte se emitió a las 22:30 horas indicando la zona conocida como El Clavadista como el punto de la desaparición.

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Al parecer, el hombre se lanzó con antorchas encendidas en sus manos, como lo hacen al caer la noche para hacer más vistosos los clavados.

Según versiones en el lugar, la persona emergió a la superficie tras su clavado, pero las olas le impidieron escalar la zona rocosa para ponerse a salvo.

Incluso, el hombre solicitó ayuda a un compañero, pero al bajar a la zona rocosa, la víctima desapareció entre las olas.

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Elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático y de Protección Civil Municipal activaron el Protocolo de Búsqueda y Rescate, en el que también participaron salvavidas de la Secretaría de Marina.

Desde lo alto de la plataforma del Clavadista, los rescatistas buscaban avistar al desaparecido iluminando las aguas con potentes lámparas, pero al cabo de más de dos horas, no habían obtenido resultados positivos.

El personal desaparecida fue identificada como Juan “N”, pero no se especificó su edad.

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