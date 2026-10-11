$!Clavadista se lanza desde la Sánchez Taboada y desaparece en el mar en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un clavadista desapareció entre las embravecidas olas que golpean la zona rocosa de la Glorieta Sánchez Taboada durante la noche del sábado. El reporte se emitió a las 22:30 horas indicando la zona conocida como El Clavadista como el punto de la desaparición.

Al parecer, el hombre se lanzó con antorchas encendidas en sus manos, como lo hacen al caer la noche para hacer más vistosos los clavados. Según versiones en el lugar, la persona emergió a la superficie tras su clavado, pero las olas le impidieron escalar la zona rocosa para ponerse a salvo. Incluso, el hombre solicitó ayuda a un compañero, pero al bajar a la zona rocosa, la víctima desapareció entre las olas.