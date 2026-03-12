CNDH acredita responsabilidad de la Marina en plagio, tortura y asesinato de dos jóvenes en Guasave

CIUDAD DE MÉXICO. _ La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendaciones luego de acreditar la responsabilidad de elementos de la Secretaría de Marina, en la privación de la libertad, tortura y homicidio de dos jóvenes en la localidad Palos Verdes, en Guasave, en mayo de 2023.

El expediente número 206VG/2026 obedece al hallazgo de Jorge Alfredo “N”, de 27 años, y de Alejandro Guadalupe “N”, de 20 años y vecino de Tamazula, quienes fueron hallados sin vida e indicios de violencia, así como heridas por impacto de proyectil de arma de fuego, a espaldas de un expendio de cerveza, la mañana del 23 de mayo del 2023.

Según lo detallado en el documento, la CNDH recabó testimonios de personas que afirmaron haber mantenido una última comunicación con las víctimas, quienes tuvieron que colgar porque había un retén de la Marina en Boca del Río, y desde entonces desconocieron de su paradero.

Asimismo, otras personas entrevistadas afirmaron que desde unas escolleras podían ver hacia el interior de la base naval Boca del Río, en donde observaron a marinos bajando a dos jóvenes con visibles golpes, los pusieron en sillas e interrogaron sobre si eran “halcones” o “punteros”.

Entre las recomendaciones emitidas, la Comisión urgió a que la Secretaría de Marina colabore con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para la reparación integral del daño; a apoyar en la integración de la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República; así como dar seguimiento al caso por el Órgano Interno de Control de la Marina.