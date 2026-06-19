$!Colapsa anuncio luminoso de un negocio y lesiona a mujer en Los Mochis

De acuerdo con los primeros reportes por parte de las autoridades, una fracción de un letrero luminoso fabricado con vinil acrílico se precipitó hacia la banqueta justo en el momento en que la víctima caminaba frente a la fachada del negocio.

Los hechos se registraron la tarde de este 19 de junio en las inmediaciones de la avenida Independencia, a escasos metros del bulevar Antonio Rosales.

LOS MOCHIS._ Un anuncio luminoso de un establecimiento de comida colapsó de manera repentina este viernes en el sector Grijalva, cayendo directamente sobre una mujer que transitaba por la zona.

Testigos del incidente dieron aviso inmediato al número de emergencias, lo que detonó un despliegue operativo. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Ahome, quienes coordinaron la escena para permitir el ingreso de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome se encargaron de brindar los primeros auxilios a la mujer afectada.

Tras estabilizarla en el sitio y realizar una valoración inicial de las contusiones, los socorristas determinaron que era necesario su traslado de urgencia a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.

En el lugar, el personal médico también tuvo que asistir a una trabajadora del local de alimentos, quien presentó un fuerte cuadro de crisis nerviosa derivado del susto provocado por la caída del anuncio.

Finalmente, los elementos de Protección Civil procedieron a acordonar el perímetro y realizaron las inspecciones correspondientes en el resto de la estructura para mitigar riesgos y garantizar la seguridad de los demás peatones y clientes de esta concurrida área comercial de la ciudad.