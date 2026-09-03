Colapsa jaula de tráiler cargado con 35 toneladas de fertilizante sobre la México 15 en Guasave

GUASAVE. _ Un cargamento de 35 toneladas de fertilizante quedó varado sobre la Carretera Internacional México 15, luego de que la jaula de madera del tráiler que lo transportaba sufriera un colapso estructural a su paso por este municipio.

El incidente vial tuvo lugar en los últimos minutos del miércoles 2 de septiembre, alrededor de las 23:40 horas, específicamente a la altura del parque industrial perteneciente a la sindicatura de El Burrión, sobre los carriles que circulan de norte a sur.

De acuerdo con la información proporcionada por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, la unidad averiada es un tractocamión Kenworth, modelo 1994, con cabina en color lila y placas del Servicio Público Federal. La pesada carga viajaba en un remolque con jaula de madera pintada de blanco y azul, estructura que terminó por desprenderse en pleno trayecto.

A pesar de la magnitud del percance y el volumen del material agrícola involucrado, el chofer del vehículo, identificado por parte de las autoridades como Porfirio “N.”, de 44 años de edad, logró salir completamente ileso.

Fueron elementos de la corporación preventiva municipal los primeros en arribar al sitio tras recibir la alerta de la radiooperadora en turno. Los agentes procedieron a abanderar el área de manera inmediata para asegurar el flujo vehicular y evitar un percance secundario.

Posteriormente, arribaron efectivos de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes al tratarse de un tramo carretero federal asumieron la jurisdicción del caso.

Los oficiales se encargaron de realizar las diligencias y peritajes correspondientes, así como de coordinar las maniobras logísticas necesarias para el trasbordo del fertilizante y el retiro de la estructura colapsada de la carpeta asfáltica.