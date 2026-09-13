$!Colapsa plafón en una boutique en la Plaza Paseo Los Mochis; fuga de agua obliga a cerrar el local

LOS MOCHIS._ Un fuerte susto se llevaron visitantes y trabajadores de Plaza Paseo Los Mochis durante la tarde de este domingo 13 de septiembre, luego de que parte de la estructura del cielo falso al interior de una boutique colapsara de manera sorpresiva.

El desplome del material generó la inmediata movilización de los cuerpos de emergencia y rescate del municipio. Al arribar al sitio, los elementos de seguridad procedieron a acordonar la zona de manera preventiva para proteger a los clientes y evitar cualquier riesgo ante la posibilidad de nuevos desprendimientos en el techo.

Durante la caída de los escombros, la estructura golpeó y fracturó una tubería interna del sistema hidráulico. Este daño colateral desencadenó una importante fuga de agua, lo que ocasionó acumulación de líquidos y evidentes afectaciones por humedad dentro del local comercial.