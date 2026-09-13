Seguridad
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Accidente

Colapsa plafón en una boutique en la Plaza Paseo Los Mochis; fuga de agua obliga a cerrar el local

El desprendimiento de la estructura movilizó a los cuerpos de emergencia y provocó la ruptura de una tubería. La plaza comercial mantiene sus operaciones regulares con el perímetro afectado bajo resguardo
Noé Ruiz |
13/09/2026 15:19
13/09/2026 15:19

LOS MOCHIS._ Un fuerte susto se llevaron visitantes y trabajadores de Plaza Paseo Los Mochis durante la tarde de este domingo 13 de septiembre, luego de que parte de la estructura del cielo falso al interior de una boutique colapsara de manera sorpresiva.

El desplome del material generó la inmediata movilización de los cuerpos de emergencia y rescate del municipio. Al arribar al sitio, los elementos de seguridad procedieron a acordonar la zona de manera preventiva para proteger a los clientes y evitar cualquier riesgo ante la posibilidad de nuevos desprendimientos en el techo.

Durante la caída de los escombros, la estructura golpeó y fracturó una tubería interna del sistema hidráulico. Este daño colateral desencadenó una importante fuga de agua, lo que ocasionó acumulación de líquidos y evidentes afectaciones por humedad dentro del local comercial.

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Tras una evaluación inicial, las autoridades determinaron el cierre temporal del establecimiento para permitir los trabajos de limpieza, la reparación de la tubería y una inspección exhaustiva de la infraestructura del techo.

La administración de Plaza Paseo Los Mochis confirmó que, a pesar del incidente, el centro comercial continúa operando con normalidad, manteniendo el acceso estrictamente restringido únicamente en el perímetro del local afectado.

Por fortuna en el lugar no hubo personas lesionadas en el lugar y las instalaciones de la boutique se mantienen cerradas hasta la reparación total del desperfecto y sea autorizado por parte de las unidades

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