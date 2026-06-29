Colectivo confirma que hombre asesinado en la Lázaro Cárdenas de Culiacán era hijo de una buscadora

CULIACÁN._ Rodrigo Ernesto “N”, de 40 años de edad, el hombre que fue asesinado la tarde de este lunes en la colonia Lázaro Cárdenas, al sur de Culiacán, era hijo de una integrante del colectivo de búsqueda Voces Unidas por la Vida.

La identidad de la víctima fue confirmada por el propio colectivo minutos después de haberse dado a conocer el hecho violento.

Rodrigo Ernesto era hermano de Mónica, desaparecida desde 2016, hecho que llevó a su familia a integrarse a las labores de búsqueda de personas desaparecidas, en las que él participaba de manera ocasional.

Rodrigo Ernesto fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 29 de junio en el cruce de la avenida José López Portillo y la calle Adolfo de la Huerta en la colonia Lázaro Cárdenas, por al menos un hombre armado que le disparó en repetidas ocasiones hasta privarlo de la vida.