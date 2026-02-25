Colectivo de búsqueda halla restos humanos cerca de Coyotitán, San Ignacio

SAN IGNACIO. _ Integrantes del colectivo Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos localizaron restos óseos de al menos una persona en las cercanías del panteón situado en el camino que comunica a las comunidades de Coyotitán y El Limón de los Peraza, pertenecientes al municipio de San Ignacio.

El hallazgo se registró el martes 24 de febrero, y según los primeros reportes, los restos presentaban signos de violencia. Las buscadoras acudieron a la sindicatura para realizar un mapeo tras recibir reportes sobre la probable presencia de depósitos ilegales en la zona.

Durante el rastreo, realizado en una vereda adelante del camposanto, las integrantes del colectivo detectaron un punto positivo. En el sitio, el grupo localizó fragmentos óseos a poca profundidad y una soga, por lo que se procedió a dar aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE).

En la labor de campo, el colectivo estuvo acompañado por personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el resguardo de la Policía Estatal Preventiva, la Policía de Investigación de la FGE y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Personal pericial y de investigación de la Fiscalía quedó a cargo de la exhumación de los restos para determinar el número de víctimas, el sexo y el tiempo que permanecieron en el lugar. La identidad de la persona será establecida mediante pruebas de genética comparativa para su posterior entrega a los familiares.