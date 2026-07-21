$!Colectivo de búsqueda localiza restos humanos en El Quemadito, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Integrantes del colectivo de búsqueda Padres y Madres con Hijos Desaparecidos localizaron restos humanos durante una jornada de rastreo realizada en el ejido El Quemadito, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

De acuerdo con la información recabada, el hallazgo ocurrió en las inmediaciones del canal que conecta el campo El Diez con el ejido El Quemadito, una zona donde previamente se han efectuado labores de búsqueda ante reportes de personas desaparecidas.

Tras ubicar los restos, integrantes del colectivo dieron aviso a las autoridades para activar los protocolos correspondientes. Personal especializado acudió al sitio para realizar el procesamiento del área, levantar indicios y llevar a cabo las diligencias periciales.