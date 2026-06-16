Colectivo halla esqueleto humano entre maizales en Campo Moroleón, en Culiacán

El colectivo de búsqueda de personas, Sabuesos Guerreras A.C., localizó un esqueleto humano durante la tarde de este martes 16 de junio, en unos maizales de Campo Moroleón, al poniente de Culiacán.

Aproximadamente a las 16:30 horas, la asociación civil dio a conocer el hallazgo entre maleza cercana a unas tierras de cultivo, a unos metros de las vías de ferrocarril en la localidad mencionada, perteneciente a la sindicatura de Aguaruto.

El sitio de la localización fue cerca de unas bodegas de almacenamiento de granos, ubicadas a la orilla de la Carretera Culiacán-Navolato.

A simple vista pudo apreciarse que se trataba de un esqueleto completo, expuesto entre la vegetación.

Tras informar el resultado positivo en la jornada de rastreo, el colectivo solicitó apoyo de la Fiscalía General del Estado, que se quedó a recabar las evidencias inspeccionar el área para trasladar los restos al anfiteatro.