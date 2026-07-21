$!Colectivo halla restos enterrados a espaldas de un panteón en Villa Juárez, Navolato

Una presunta fosa con restos humanos fue hallada al mediodía de este martes 21 de julio a espaldas del Panteón Ejidal, ubicado en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

El colectivo de búsqueda de personas, Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C, reportó dicho resultado tras un reporte recibido, y confirmaron el saldo de al menos dos esqueletos.