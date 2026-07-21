Seguridad
|
Búsqueda

Colectivo halla restos enterrados a espaldas de un panteón en Villa Juárez, Navolato

De acuerdo con el colectivo, ambas osamentas se encontraban enterradas a una profundidad estimada de dos metros
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
21/07/2026 17:29
21/07/2026 17:29

Una presunta fosa con restos humanos fue hallada al mediodía de este martes 21 de julio a espaldas del Panteón Ejidal, ubicado en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

El colectivo de búsqueda de personas, Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C, reportó dicho resultado tras un reporte recibido, y confirmaron el saldo de al menos dos esqueletos.

$!Colectivo halla restos enterrados a espaldas de un panteón en Villa Juárez, Navolato

El primero fue informado cerca de las 12:00 horas, y el segundo hallazgo fue hasta las 17:00 horas.

De acuerdo con el colectivo, ambas osamentas se encontraban enterradas a una profundidad estimada de dos metros.

$!Colectivo halla restos enterrados a espaldas de un panteón en Villa Juárez, Navolato

Tras el primer descubrimiento, el colectivo de búsqueda de personas solicitó apoyo de autoridades ministeriales y de seguridad, continuaron los trabajos de excavación hasta localizar el segundo esqueleto.

#Villa Juárez
#Restos humanos
#Navolato
#Fosa Clandestina
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube