$!Colectivo halla restos enterrados a espaldas de un panteón en Villa Juárez, Navolato

Una presunta fosa con restos humanos fue hallada al mediodía de este martes 21 de julio a espaldas del Panteón Ejidal, ubicado en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.
El colectivo de búsqueda de personas, Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C, reportó dicho resultado tras un reporte recibido, y confirmaron el saldo de al menos dos esqueletos.
El primero fue informado cerca de las 12:00 horas, y el segundo hallazgo fue hasta las 17:00 horas.
De acuerdo con el colectivo, ambas osamentas se encontraban enterradas a una profundidad estimada de dos metros.
Tras el primer descubrimiento, el colectivo de búsqueda de personas solicitó apoyo de autoridades ministeriales y de seguridad, continuaron los trabajos de excavación hasta localizar el segundo esqueleto.