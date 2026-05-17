Colectivo localiza dos restos humanos femeninos en zona rural de Mazatlán

MAZATLÁN._ Durante sus más recientes jornadas de búsqueda realizadas los días 16 y 17 de mayo, el colectivo de buscadoras Por las Voces Sin Justicia reportó un hallazgo positivo en donde se localizaron dos restos humanos femeninos en una zona ubicada en las inmediaciones de la comunidad de El Castillo, en Mazatlán.

De acuerdo con la información compartida por el colectivo en sus redes sociales, se informó que ambos hallazgos corresponden a mujeres, por lo que solicitaron el apoyo de la ciudadanía para compartir la información y ayudar a la posible localización de familiares que pudieran reconocer las prendas encontradas.

En el primero de los casos, las prendas corresponden a un pantalón azul con roturas en las piernas, una blusa blanca o beige de tirantes, un bóxer color rosa y un zapato tipo “converse” negro con blanco de plataforma.

Por otro lado, en el segundo hallazgo fueron encontrados un short tipo pants, una camisa a rayas negras con blanco y un zapato tipo huarache color negro.

A través del mensaje difundido tras estas dos jornadas, el colectivo lamentó el hallazgo, aunque señaló que el localizar estos restos representa la posibilidad de brindar verdad y paz a familiares que continúan buscando a sus seres queridos desaparecidos.

“Lamentamos profundamente este hallazgo. Al mismo tiempo, agradecemos haber podido localizar estos dos positivos, esperando que puedan regresar con sus familias y brindarles un poco de verdad y paz dentro de tanto dolor”, expresó.

Según la información brindada por el colectivo, las acciones de búsqueda se realizaron con el acompañamiento de integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Zona Sur, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina y Policía Estatal.

El colectivo pidió a la ciudadanía compartir la información, ya que cualquier dato podría ser importante para lograr la identificación de ambas personas.

Familiares que consideren reconocer las características de las prendas o que tengan información relacionada, pueden comunicarse directamente con Por las Voces Sin Justicia a través de sus redes sociales o al número telefónico 669 326 2089.

“Pedimos de la manera más atenta compartir esta información para ayudar a localizar a sus familiares. Cualquier dato puede ser importante”, puntualizan.