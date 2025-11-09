$!Colectivo localiza fragmento de un cráneo en vertedero de la colonia Antorchista, en Culiacán

CULIACÁN._ El fragmento de un cráneo fue localizado la mañana de este domingo 9 de noviembre en un terreno enmontado habilitado como vertedero, ubicado en los límites al oriente de la colonia Antorchista, al sur de Culiacán.

El hallazgo fue reportado por activistas del colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa, quienes realizaron en un inicio las labores de búsqueda y rastreo.

Fue en un área del terreno usado como relleno sanitario donde se dio el resultado positivo del resto humano. Se refiere que solo se encontró la parte del cráneo de una persona, pero los demás restos del cuerpo no estaban ahí.

Se desconoce por qué se encontró de esa manera el fragmento óseo, pero comentan en el lugar que el pedazo desprendido respetaba las líneas marcadas de las suturas craneales.