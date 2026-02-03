$!Colectivo Madres en Lucha bloquea Comisión de Búsqueda en Sinaloa; denuncian trato desigual

CULIACÁN. _ Integrantes del colectivo Madres en Lucha por tu Regreso se manifestaron este martes frente a las oficinas de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa para denunciar un trato desigual y discriminatorio por parte de las autoridades hacia su organización.

Como medida para forzar un diálogo con la titular de la dependencia, Karina Elizabeth Márquez Calderón, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Patricia Figueroa Sauceda, las manifestantes cerraron la circulación en la calle Pascual Orozco. Durante la movilización, la dirigente del grupo, Reynalda Pulido, colocó candados en los accesos del inmueble, lo que impidió la salida del personal administrativo.