$!Colectivo Madres en Lucha bloquea Comisión de Búsqueda en Sinaloa; denuncian trato desigual

CULIACÁN. _ Integrantes del colectivo Madres en Lucha por tu Regreso se manifestaron este martes frente a las oficinas de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa para denunciar un trato desigual y discriminatorio por parte de las autoridades hacia su organización.
Como medida para forzar un diálogo con la titular de la dependencia, Karina Elizabeth Márquez Calderón, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Patricia Figueroa Sauceda, las manifestantes cerraron la circulación en la calle Pascual Orozco. Durante la movilización, la dirigente del grupo, Reynalda Pulido, colocó candados en los accesos del inmueble, lo que impidió la salida del personal administrativo.
Pulido señaló que, además de la parálisis en los procesos para localizar a sus familiares, quienes fueron víctimas de privación ilegal de la libertad, la institución les ha negado el derecho de plasmar los rostros de sus desaparecidos en las bardas perimetrales, un permiso que aseguran ya fue otorgado a otros colectivos.