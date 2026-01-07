$!Colectivo Madres en Lucha halla restos humanos en La Palma, Navolato

El colectivo de búsqueda de personas Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C., halló restos óseos en las inmediaciones de la sindicatura Villa Ángel Flores, o La Palma, en el municipio de Navolato.

El reporte del hallazgo fue alrededor de las 12:00 horas de este 7 de enero, a la orilla de un dren junto a unas parcelas agrícolas cercanas al panteón de la localidad.

En la escena encontraron los restos de un cráneo y fragmentos de un esqueleto humano, así como un pantalón de mezclilla azul oscuro.