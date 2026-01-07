$!Colectivo Madres en Lucha halla restos humanos en La Palma, Navolato

El colectivo de búsqueda de personas Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C., halló restos óseos en las inmediaciones de la sindicatura Villa Ángel Flores, o La Palma, en el municipio de Navolato.
El reporte del hallazgo fue alrededor de las 12:00 horas de este 7 de enero, a la orilla de un dren junto a unas parcelas agrícolas cercanas al panteón de la localidad.
En la escena encontraron los restos de un cráneo y fragmentos de un esqueleto humano, así como un pantalón de mezclilla azul oscuro.
Tras la búsqueda positiva, dieron aviso a las autoridades para el aseguramiento de la zona y procesamiento del área.
Al lugar arribó una patrulla de la Policía Estatal Preventiva, junto con personal de investigación pericial de la Fiscalía General del Estado, en el que se encuentran especialistas como antropólogos.