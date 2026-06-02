$!Colectivo Por las Voces sin Justicia halla cadáver dentro de antiguo bar en el Libramiento Colosio, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El cuerpo sin vida de al parecer un hombre fue localizado por el colectivo Por las Voces sin Justicia en el interior de lo que era el bar el Nuevo Moro de Cumpas, en la colonia Luis Echeverría, sobre el Libramiento Colosio, la tarde de este martes 2 de junio, en este puerto.

Tras un reporte anónimo al colectivo que indicaba que había olores fétidos, las integrantes, quienes se encontraban en una búsqueda en otro lugar, acudieron al inmueble ubicado a un costado del puente vehicular cerca de la Avenida Juan Pablo II, y desde el exterior observaron el cadáver que estaba en estado de descomposición.