$!Colectivos de búsqueda en Rosario tapizan espacios públicos con fichas de desaparecidos

En luminarias, tambos y diversas estructuras del mobiliario urbano, colectivos de búsqueda y familias particulares han colocado fichas de personas desaparecidas en espacios públicos de la cabecera municipal de Rosario.
Los avisos muestran los rostros de hombres y mujeres de distintas edades y forman parte de una acción constante emprendida por colectivos conocidos como “rastreadoras”, así como por familiares que, de manera individual, mantienen activa la búsqueda de sus seres queridos.
Las fichas contrastan con la rutina diaria y con la decoración navideña propia de la temporada: algunas presentan el desgaste del tiempo, mientras que otras, por su brillo y nitidez, evidencian colocaciones recientes, reflejo de que la búsqueda continúa.
De acuerdo con lo observado en la zona, el número de imágenes exhibidas ha incrementado de manera significativa, convirtiendo estos puntos en recordatorios visibles de una problemática que persiste en el municipio.