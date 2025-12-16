$!Colectivos de búsqueda en Rosario tapizan espacios públicos con fichas de desaparecidos

En luminarias, tambos y diversas estructuras del mobiliario urbano, colectivos de búsqueda y familias particulares han colocado fichas de personas desaparecidas en espacios públicos de la cabecera municipal de Rosario.

Los avisos muestran los rostros de hombres y mujeres de distintas edades y forman parte de una acción constante emprendida por colectivos conocidos como “rastreadoras”, así como por familiares que, de manera individual, mantienen activa la búsqueda de sus seres queridos.