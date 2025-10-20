Colisionan tres tráileres y un autobús en la autopista Durango-Mazatlán

CONCORDIA._ La noche de este lunes, se registró una múltiple colisión por alcance entre tres tráileres y un autobús, en una zona abanderada por otro accidente, ocurrido horas antes en la autopista Durango-Mazatlán; hay 4 lesionados.

La carambola se registró a las 21:00 horas, en el kilómetro 169 de la autopista Durango-Mazatlán.

Al parecer, el operador de un tráiler no alcanzó a frenar al entrar a un túnel y chocó contra un autobús que era el último en la fila de vehículos que generó la volcadura e incendio de un tráiler en el kilómetro 166, donde una persona murió carbonizada.

El tráiler chocó por alcance contra la parte posterior de un autobús de la línea Futura, el cual colisionó contra un tráiler que estaba adelante y por si fuera poco, un tercer tráiler se impactó contra el primero que chocó contra el autobús.

Rescatistas de Capufe agentes Carreteros de la Guardia Nacional y efectivos del Ejército participaron en la atención de la emergencia. Tres pasajeros del autobús que resultaron con heridas cortantes por los fragmentos de cristal, fueron atendidos por los Rescatistas en el lugar y el conductor del primer tráiler fue trasladado al hospital del IMSS de El Salto, Durango.

Los agentes de la Guardia Nacional extendieron la zona de abanderamiento para evitar un nuevo percance y habilitaron un carril para desfogar el tráfico de manera intermitente.