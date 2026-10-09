$!Colocan manta atribuida a grupos criminales en iglesia San Francisco de Asís, frente a Palacio de Gobierno de Escuinapa

ESCUINAPA. _ Una manta de gran tamaño con fotografías de presuntos integrantes de una célula delictiva fue colocada durante la madrugada de este viernes 9 de octubre en las puertas del santuario de San Francisco de Asís, ubicado casi frente al Palacio de Gobierno.

La colocación del mensaje ocurrió pese al reforzamiento de la vigilancia en la zona, donde desde la noche del jueves se desplegó un mayor número de elementos de la Policía y corporaciones federales. También se mantenían cierres de calles ante la visita de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

De acuerdo con reportes preliminares, durante la madrugada fueron colocadas mantas en cuatro municipios del sur de Sinaloa: Escuinapa, Rosario, Mazatlán y Concordia. Los mensajes estaban dirigidos al Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Las mantas contenían señalamientos entre facciones contrarias del crimen organizado. En la colocada en el santuario de San Francisco de Asís, una de las facciones criminales es señalada como presunta responsable de la emboscada contra militares en la comunidad de La Concepción, en el municipio de Concordia.

Se presume que la manta permaneció en el lugar durante poco tiempo, pues fue retirada antes de las 7:00 horas. Hasta el momento, se desconoce si fueron elementos de alguna corporación de seguridad quienes la retiraron.