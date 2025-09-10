Colocan mantas con amenazas en diferentes zonas de Culiacán

CULIACÁN. _ La mañana de este miércoles 10 de septiembre, autoridades de seguridad retiraron al menos tres mantas con mensajes atribuidos a grupos del crimen organizado, colocadas en distintos puntos del municipio de Culiacán.

Los mensajes fueron localizados en el cruce de la avenida Costerita y Obregón, en un puente peatonal de la colonia Bugambilias, y en el conocido puente “La 12”, ubicado sobre la carretera Culiacán-Mazatlán.

Las mantas estaban dirigidas a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. También mencionaban a dos mandos policiales de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Municipal de Culiacán.

Este hecho representa el segundo día consecutivo en que aparecen mensajes similares en la ciudad. El martes 9 de septiembre también se reportó la colocación de mantas con amenazas dirigidas a presuntos grupos rivales.

Las mantas fueron retiradas minutos después de haber sido detectadas por parte de las autoridades de seguridad.