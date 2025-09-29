Seguridad
Colocan mantas con mensajes en diferentes puntos de Culiacán

En el marco del 494 aniversario de la ciudad, se reportó la aparición de lonas colocadas en la Catedral, en el puente peatonal de la avenida Álvaro Obregón, Humaya y La Costerita
29/09/2025 07:38
29/09/2025 07:38

CULIACÁN. _ En el marco de los festejos del 494 aniversario de Culiacán, este lunes se reportó la colocación de varios mensajes en distintos puntos de la ciudad, incluyendo uno en la reja perimetral de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario.

El primer reporte se registró alrededor de las 6:25 horas, cuando testigos alertaron sobre personas colocando una lona en el puente peatonal de la avenida Álvaro Obregón, a la altura de una plaza comercial y del Instituto Tecnológico de Culiacán.

De manera casi simultánea, fueron localizados mensajes similares en otros puntos, como el distribuidor vial del sector Humaya, junto a un mercado, y en un puente ubicado sobre el Libramiento Benito Juárez, conocido como “La Costerita”.

Todas las lonas fueron aseguradas y retiradas por las autoridades.

#Culiacán
#Seguridad
#Operativo
#Mantas
