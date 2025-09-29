$!Colocan mantas con mensajes en diferentes puntos de Culiacán

CULIACÁN. _ En el marco de los festejos del 494 aniversario de Culiacán, este lunes se reportó la colocación de varios mensajes en distintos puntos de la ciudad, incluyendo uno en la reja perimetral de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario.

El primer reporte se registró alrededor de las 6:25 horas, cuando testigos alertaron sobre personas colocando una lona en el puente peatonal de la avenida Álvaro Obregón, a la altura de una plaza comercial y del Instituto Tecnológico de Culiacán.