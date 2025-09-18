Comando armado roba camioneta a militares en Maxipista Culiacán-Mazatlán

CULIACÁN. _ Elementos de la Guardia Nacional fueron víctimas del robo de un vehículo a mano armada la mañana de este jueves 18 de septiembre, en la Maxipista Culiacán-Mazatlán.

El incidente ocurrió cerca de las 4:40 horas, a la altura del poblado de La Laguna de Canachi, al sur de Culiacán. Los militares, que se encontraban francos y viajaban en una camioneta Nissan Kicks de color gris oscuro, fueron interceptados por un grupo de civiles con armas largas.

Según la información, los delincuentes los amagaron para despojarlos de la unidad y posteriormente huyeron con dirección al norte por la misma autopista, dejando a los afectados varados en la carretera.

Compañeros de los militares acudieron al lugar para asistirlos, mientras que se implementó un operativo de búsqueda para localizar tanto el vehículo robado como a los responsables, sin que hasta el momento se hayan reportado resultados.

Este hecho se suma a la alta incidencia de robos de vehículos en la región. Apenas el día anterior, la Fiscalía General del Estado (FGE) registró el robo de 20 unidades solo en la zona centro de Sinaloa.