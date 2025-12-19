$!Combaten incendio en relleno sanitario de Culiacán; despliegan operativo especial

Desde las primeras horas de la madrugada de este viernes, cuerpos de rescate y corporaciones de seguridad mantienen un operativo para controlar y sofocar un incendio registrado en el relleno sanitario de la ciudad.

En las labores participan elementos del Cuerpo de Bomberos, en coordinación con personal del Ayuntamiento de Culiacán, Protección Civil y la Policía Municipal. El coordinador municipal de Protección Civil, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, informó que el despliegue incluye unidades de dos estaciones de Bomberos, cuatro pipas municipales, así como maquinaria pesada, entre ellas un bulldozer y un payloader, para agilizar los trabajos.