$!Combaten incendio en relleno sanitario de Culiacán; despliegan operativo especial

Desde las primeras horas de la madrugada de este viernes, cuerpos de rescate y corporaciones de seguridad mantienen un operativo para controlar y sofocar un incendio registrado en el relleno sanitario de la ciudad.
En las labores participan elementos del Cuerpo de Bomberos, en coordinación con personal del Ayuntamiento de Culiacán, Protección Civil y la Policía Municipal. El coordinador municipal de Protección Civil, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, informó que el despliegue incluye unidades de dos estaciones de Bomberos, cuatro pipas municipales, así como maquinaria pesada, entre ellas un bulldozer y un payloader, para agilizar los trabajos.
El funcionario explicó que las acciones se desarrollan en dos frentes principales. En uno de ellos, cuadrillas trabajan en la apertura de brechas con maquinaria pesada para evitar la propagación del fuego a otras áreas del relleno sanitario.
De manera paralela, otro grupo de brigadistas realiza labores de combate directo para extinguir las llamas de forma definitiva.
Mendoza Ontiveros señaló que, por instrucción del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, los trabajos continuarán de manera ininterrumpida hasta lograr la liquidación total del siniestro.
Finalmente, las autoridades llamaron a la población a mantener la calma y aseguraron que la contingencia se encuentra bajo control y es atendida por personal especializado, sin que represente un riesgo mayor para la ciudadanía.