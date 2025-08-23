Como menor de edad identifican a uno de los detenidos en fraccionamiento de Culiacán

CULIACÁN._ Como Jesús Silverio, de 17 años de edad, fue identificado uno de los detenidos tras un operativo desplegado durante la mañana de este viernes 22 de agosto en el fraccionamiento San Luis, en Culiacán.

El otro fue identificado como Luis Mario, de 28 años. Ambos se encontraban dentro de un domicilio cuando fueron capturados por elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva.

Según vecinos, fue poco antes de las 11:30 horas cuando se notó la movilización de las fuerzas federales y estatales por la zona. Al ingresar al fraccionamiento, las autoridades aseguraron a los dos civiles, un vehículo, una motocicleta y armamento.

Según informes, el automóvil confiscado se trata de un Hyundai Tucson, el cual tenía reporte de robo, mientras que la motocicleta era de la marca Itálika FT125 y no contaba con placas.

Asimismo se decomisó una carabina AR-15, un fusil AK-47, una pistola corta, un lanzagranadas calibre .40, 12 cargadores para AK-47, un cargador de disco abastecido y un cofre con cartuchos útiles.

Los dos quedaron bajo custodia de la autoridad federal, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.